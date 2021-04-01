Dolarda son durum

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TCMB'de yaşanan değişim sonrası sert dalgalanan dolar/TL dün güne 8.33'ten başlayıp 8.40'ı test ettikten sonra 8.25'li seviyelere kadar inerek günü düşüşle kapattı.

1 Nisan sabahı dolar kuru 8.27'li seviyelerden işlem görüyor. Bir süredir yükselişte olan 93.5'u aşan dolar endeksi ise Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarıyla 93'e kadar çekilme görüldü.

Piyasalarda bugün küresel PMI verileri, ABD işsizlik başvuruları ve aşılamadaki durum öne çıkarken içeride BDDK ve TCMB'nin bankacılık istatistikleri izleniyor.

TCMB haftalık bülteninde yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervlere odaklanıldı.