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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda sert hareket sürüyor! 1 Nisan dolar kuru
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Dolarda son durum

Dolar kuru TCMB yönetimindeki değişimin ardından dalgalanmaya devam ederken dün 8.40 seviyesi test edilmesine rağmen 8.25'e kadar çekilme görüntü. 1 Nisan sabahı dolar kuru 8.27'den el değiştiriyor. İçeride BDDK ve TCMB bankacılık istatistikleri, dışarıda ise PMI verileri, ABD işsizlik başvuruları izleniyor

Dolar son dakika! Dolarda sert hareket sürüyor! 1 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

TCMB'de yaşanan değişim sonrası sert dalgalanan dolar/TL dün güne 8.33'ten başlayıp 8.40'ı test ettikten sonra 8.25'li seviyelere kadar inerek günü düşüşle kapattı.

1 Nisan sabahı dolar kuru 8.27'li seviyelerden işlem görüyor. Bir süredir yükselişte olan 93.5'u aşan dolar endeksi ise Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarıyla 93'e kadar çekilme görüldü.

Piyasalarda bugün küresel PMI verileri, ABD işsizlik başvuruları ve aşılamadaki durum öne çıkarken içeride BDDK ve TCMB'nin bankacılık istatistikleri izleniyor.

TCMB haftalık bülteninde yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervlere odaklanıldı.

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