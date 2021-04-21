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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar yukarı yönlü başladı - 21 Nisan dolar kuru
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Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kurunda Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği karar sonrası girilen 8.10 bandındaki yatay hareket sürüyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, kabinede yaşanan iki değişiklik ve Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamaları ana gündem maddesi. Yurt dışında İngiltere enflasyon ile Almanya ve ABD ihaleleri izlenecek. Dolar/TL bu gelişmeler doğrultusunda sabah saatlerinde 8.12 üzerinde hafif yukarı yönlü

Dolar son dakika! Dolar yukarı yönlü başladı - 21 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kurunda Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği karar sonrası girilen 8.10 bandındaki yatay hareket sürüyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, kabinede iki değişiklik yaşandı.

Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atanırken; yeni kurulan Çalışma Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Piyasalarda kabine revizyonunun devam edip etmeyeceği izleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan da dün akşam S-400 açıklaması geldi. Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda uluslararası ilişkilere dair önemli açıklamalar yaparken diğer S-400 siparişleri için de Rusya ile görüşüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu kadar parayı herhangi bir yerde tutmak için vermedik. İhtiyacımız var, çok para verdik biz. Böyle bir şey söz konusu değil ama 'Diğer ülkelerle aranı boz benim dediğimi yap' böyle bir şey olmaz. S-400'ün diğer siparişleri için müzakereler devam ediyor." şeklinde konuştu.

Dolar kuru bu gelişmelerle 21 Nisan sabahı hafif yukarı yönlü ve 8.12 seviyesinde. Gram altın fiyatı ise 465 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor ve yukarı yönlü.

Yurt dışında ise bugün İngiltere enflasyon ile Almanya ve ABD ihaleleri izlenecek. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin toparlanmanın güçlenmesine ve arzdaki sıkıntıların etkisi bazı sektörlerde fiyatları yukarı itmesine bağlı olarak bu yıl "biraz daha yüksek" bir enflasyon göreceğini, ancak
Fed'in enflasyonda hedefin üzerine çıkışları sınırlı tutma taahhüdüne bağlı olduğunu söyledi.

Powell mektubunda, "Maksimum istihdamı ve fiyat istikrarı sağlama hedeflerimize tamamen bağlıyız. Gelecekteki politika adımlarımız hedeflerimize doğru gerçek ilerleme sağlama temelinde olacak. Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerimize doğru ilerleme yavaşlar ise, oldukça destekleyici duruşumuzu daha uzun süre için devam ettireceğiz. Eğer ilerleme daha hızlı hale gelir ise de politika duruşumuzda ayarlamalar gerçekleşir" ifadelerini de kullandı.

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