Dolarda son durum

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Dolar/TL geçen haftaya 7 seviyesinin üzerinde başladıktan sonra ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete rağmen gerilemeye devam etti.

Hafta başındaki satışlara rağmen TCMB'nin faizleri sabit tutması ve politika setinde sıkılığın uzun müddet devam edeceği ve gerekirse ilave sıkılaşma vurgusu TL'nin pozitif ayrışmasına yol açtı. Analistler PPK metninin ort vadede fdahi faiz indirimi çağrıştırmadığını belirtiyor. Nisan ayında enflasyonun baz etkisiyle yüzde 16 üzerine çıkma ihtimaliyle bir kısım ekonomist ise bir faiz artışı daha olabileceğini belirtiyor.

Gelişmeler sonrası Ağustos ayından beri ilk kez kur 7 TL'nin altını görürken, CDS de 280'e kadar indi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye değerlendirmesinde notu sabit bıraksa da görünümü negatiften durağana çevirdi.

22 Şubat haftasına dolar kuru 6.98 seviyesinde başlarken haftanın en önemli gündemi bugün AMB Başkanı Lagarde'ın ve yarın da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak.

Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Vaşington'da yapacağı sunum sonrası soru cevap bölümü piyasalarda harekete neden olabilir. Powell, daha önce faizleri değiştirmeyi düşünmeyi dahi akıllarından geçirmediğini belirtmiş ve düşük gelirli işlerdeki toparlanma sürene kadar da mevcut politika setinde ilerleneceğini söylemişti ancak ABD 10 tahvil faizlerinin 1.40'ın aşması kafaları karıştırıyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş özellikle altında sert satış getirirken, ons altın fiyatı 1800 dolar altına geriledi. Gram altın fiyatı ise 400 TL altından işlem görüyor.