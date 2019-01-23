Dolar, hafta başından bu yana sakin başlayıp gün içerisinde dalgalanan bir seyir izliyor. Pazartesi günü dolar kuru 5.32 TL ile başlayıp öğleden sonra 5.35 TL'yi geçerken kapanışa doğru başlangıç seviyesine doğru gevşemişti.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından iyimser seyrini koruyordu ancak IMF'den gelen açıklamayla gelişen ülke paraları dolar karşısında düştü ve TL'de gelişmeden nasibini aldı.

IMF küresel büyüme beklentisini bu sene için yüzde 3.7'den yüzde 3.5'a düşürürken ticaret geriliminin görünümü daha da kötüleştirebileceğini bildirdi.

Uzmanlar, doların direncini koruduğunu ve gelişen ülke para birimlerinin de baskı altında kaldığını belirtti. Düşük ABD faizinin gelişen ülkeler için ılımlı olsa da küresel büyüme görünümündeki kötüleşmenin bu etkiyi sınırladığı görüşü hakim.

Türk Lirası da dün dolar karşısında değer kaybederek 5.34 üzerinde günü kapattı. Dolar, 23 Ocak sabahı 5.3455 TL'den el değiştiriyor. Euro/TL ise 6.08 seviyesinde.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşme çerçevesindeki olası jeopolitik gelişmeler, yerel seçim çalışmaları ve içerideki veri akışı Türkiye'deki piyasaların odak noktasında. Bugün başlayacak Davos zirvesi de yakından takip ediliyor.