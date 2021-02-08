Dolarda son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda son durum! 8 Şubat dolar kuru
ABONE OL

Dolarda son durum

Dolar kuru geçen hafta 7.30'dan 7.03 TL'ye kadar inerken 8 Şubat haftasına 7.06'dan başlanıyor. Bugün Lagarde'ın konuşması piyasalarda öne çıkarken, analistler ABD 10 yıllıklarındaki gidişatın Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen ülke para birimleri için önemine dikkat çekiyor

Dolar son dakika! Dolarda son durum! 8 Şubat dolar kuru
HABERTURK.COM

Geçen haftaya 7.30'dan başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ınAğbal'ın sıkı para politikası ve enflasyonu düşürme yönündeki kararlı mesajlarıyla 7.0301 TL'ye kadar indi.

Bankacılar düşüşte, yurt içi yerleşiklerin döviz almayı bırakmasıyla Türkiye'ye portföy girişlerinin etkili olduğunu belirtirken ülkenin 5 yıllık kredi risk primi olan CES de 300 puan altına indiğine dikkat çekiyor.

Piyasalarda bu hafta küresel sanayi üretim ve enflasyon verileriyle Fed'inFed'in ABD Hazinesi'ne sunacağı rapor ve Lagarde'ınLagarde'ın bugünkü konuşması öne çıkıyor.

Bankacılar, ABD 10 yıllıklarındaki seyrin önemine dikkat çekerken, burada faizlerin 1.15 üzerine çıkması ve daha da artması durumunda gelişen ülkelere para akışının zayıflayabileceği ve kurlarında baskı olabileceğini belirtiyor.

8 Şubat günü dolar/TL 7.06'dan güne başlıyor. Euro/TL 8.50'de. Gram altın fiyatı ise 410 TL'ye indi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL? 7 Şubat 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZDolar, Euro ne kadar? (7 Şubat)
7 Şubat 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL?
DÖVİZDolar, Euro ne kadar? (7 Şubat)
6 Şubat Dolar kaç TL? Bugün Dolar ve Euro kuru ne kadar?
DÖVİZ6 Şubat Dolar kaç TL?
5 Şubat Dolar ne kadar, kaç TL oldu? - Bugün Dolar, Euro kuru kaç lira oldu?
DÖVİZ5 Şubat 2021 Dolar, Euro kuru
Dolar son dakika! Dolar kac TL - 5 Şubat dolar kuru! Haberler
DÖVİZDolarda aşağı yönlü eğilim sürüyor
Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi
DÖVİZReel efektif döviz kuru endeksi arttı
Dolar son dakika! Dolar düşüşe geçti - 4 Şubat döviz kuru
DÖVİZDolar düşüşe geçti
Dolar son dakika! Dolarda gözler enflasyon verisinde - 3 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
Net döviz pozisyonu açığı Kasım’da arttı
DÖVİZNet döviz pozisyonu açığı arttı
Dolar son dakika! Dolarda sert düşüş sürüyor - 2 Şubat 2021 Haberler
DÖVİZDolarda düşüş hızlandı