Dolarda son durum

Doğal gazda iki yıl üst üste "al ya da öde"

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Geçen haftaya 7.30'dan başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ınAğbal'ın sıkı para politikası ve enflasyonu düşürme yönündeki kararlı mesajlarıyla 7.0301 TL'ye kadar indi.

Bankacılar düşüşte, yurt içi yerleşiklerin döviz almayı bırakmasıyla Türkiye'ye portföy girişlerinin etkili olduğunu belirtirken ülkenin 5 yıllık kredi risk primi olan CES de 300 puan altına indiğine dikkat çekiyor.

Piyasalarda bu hafta küresel sanayi üretim ve enflasyon verileriyle Fed'inFed'in ABD Hazinesi'ne sunacağı rapor ve Lagarde'ınLagarde'ın bugünkü konuşması öne çıkıyor.

Bankacılar, ABD 10 yıllıklarındaki seyrin önemine dikkat çekerken, burada faizlerin 1.15 üzerine çıkması ve daha da artması durumunda gelişen ülkelere para akışının zayıflayabileceği ve kurlarında baskı olabileceğini belirtiyor.

8 Şubat günü dolar/TL 7.06'dan güne başlıyor. Euro/TL 8.50'de. Gram altın fiyatı ise 410 TL'ye indi