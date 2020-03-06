Dolar TL kuru bugün ne kadar? 6 mart 2020 dolar fiyatı

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Dün güne 6.10'a yakın bir seviyede başlayan dolar/TL Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye'de gerilimin azaltılmasına yönelik açıklamalar gelmesiyle 6.07'ye kadar geriledi.

Ancak İdlib'de ateşkes ilan edilmesine rağmen dolardaki düşüş kalıcı olmadı. Bunun en önemli nedeni ABD borsalarında yaşanan panik satışları oldu. Borsalar koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşadı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GERİLEME

Bu panik atmosferinde riskli kabul edilen gelişmekte olan ülke varlıklarında gerilemeler yaşandı. Türk Lirası da bu satışlardan payını aldı. Dolar gece saatlerinde 6.11 liranın üzerine tırmandı.

Yeni güne de 6.1193'ten başladı. Bugün de koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı takip edilmeye devam edecek.