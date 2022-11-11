Dolarda düşüş sonrası son durum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün piyasalara ABD'de açıklanan enflasyon verisi damga vurdu. ABD'de tüketici fiyatları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 arttı. Beklenti artışın yüzde 7.9 olması yönündeydi. Yıllık enflasyon eylülde yüzde 8.2 olarak açıklanmıştı. Bu verinin açıklanmasının ardından Fed'in aralık toplantısında 75 yerine 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitme ihtimalinin arttığı fiyatlanmaya başladı.

50 BAZ PUANLIK ARTIRIM İHTİMALİ ARTTI

CME FedWatch Tool'da yer alan analize göre enflasyon verisi öncesi Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 52, 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine ise yüzde 48 ihtimal veriliyordu. Veri sonrası ise 50 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 80.6'ya çıkarken 75 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 19.4'e geriledi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Bu son 4 toplantısında da 75 baz puanlık artırım kararı alan Fed'den frene basmasının beklendiği anlamına geliyor. Bu sebeple doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 110.8 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 108.1'e düştü.

Dolar/TL de bu gelişmelerden doğal olarak etkilendi. Küresel düşüşe paralel olarak dün dolar 18.58 liradan 18.50 liraya gerilemişti.

Dolar sabah saatlerinde ise 18.51 liradan işlem gördü.