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Dolarda son durum

Dolar güne ise 12.75 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.81'i aştı

Dolarda son durum
HABERTURK.COM

Geçen haftayı 12.33'ten kapatan dolar/TL'de dün hareketli saatler yaşandı.

Sabah saatlerinde 12.60 lirayı aşan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta yaptığı açıklamaların ardından yükselişini hızlandırdı ve 12.80'i gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem" ifadelerini kullandı.

Dolar salı gününe ise 12.75 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.81'i aştı.

DÜNYANIN GÜNDEMİ OMİKRON

Yurtiçinde faiz ve yeni ekonomik modele ilişkin açıklamalar takip edilirken dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs Omikron varyantı oldu.

Söz konusu varyantla ilgili bilim insanları uyarıda bulunsa da henüz çalışmalar devam ediyor. Bu yüzden geçen yılkine benzer bir kapanma gerekip gerekmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Ancak Kanada, Japonya gibi ülkeler şimdiden seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı.

Bu konuda ülkelerin sağlık otoritelerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

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