Dolarda son durum

Dün doların küresel olarak güçlü performansına paralel olarak dolar/TL 144.66'dan 14.70 liraya yükseldi.
Dolar yeni güne 14.71 liradan başladı. Sabah saatlerinde 14.72 lirayı aştı.
Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.
Fed Başkanı'nın bu açıklamaları doları güçlendirirken piyasalar Çin'deki salgın kısıtlamalarını takip etmeyi sürdürüyor.
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