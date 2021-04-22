Dolar kuru, bir süredir 8.10 bandındaki yatay hareketinin ardından S-400 haberleri ve rezerv tartışmaları nedeniyle dün negatif ayrışırken kur 8.20'yi test etmişti.
AA'nin haberine göre ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon),Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
22 Nisan sabahı dolar kuru 8.19'dan başlarken sepet kur 9 TL'yi aştı. Gram altın fiyatı ise 470 TL üzerinde
Piyasalarda bugün Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde yapılan ilk PPK'nın toplantı özeti bekleniyor. Aynı zamanda TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi takip ediliyor. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yakından izlenecek.
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