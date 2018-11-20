Dolar/TL su sabah uluslararası piyasalarda güne 5.3291 TL seviyesinden başladı. Bankacılar TL'ye yön veren önemli bir haber akışının olmadığını ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazancının TL'ye de yansıdığını belirtti. Kur dün 5.30 TL seviyesine kadar gerilemişti.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti. Kur geçen hafta Perşembe akşamı FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle sert gerilemiş yüzde 2'yi aşan düşüşle 5.33'lere kadar çekilmişti.







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