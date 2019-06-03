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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dolar/TL kısa güne düşüşle başladı

Dolar/TL, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı Bayram tatili öncesi kısa güne 5.85 seviyesinden başladı. Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 1.28 artmasını bekliyor. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.69 artmıştı

Dolar

Türkiye'de enflasyonun açıklanacağı Bayram tatili öncesi kısa güne Dolar/TL 5.85 seviyesinden başladı.  Kur bu sabah  en düşük 5.8301, en yüksek 5.8677 seviyesini gördü.

 MAYISTA TÜFE'NİN AYLIK YÜZDE 1.28 ARTMASI BEKLENİYOR

 Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 1.28 artmasını bekliyor. Buna göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19.10'a gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.69 artış göstermişti.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16.01.

CUMA GÜNÜ 5.81'E KADAR İNMİŞTİ

TL geçtiğimiz hafta salı günü dolar karşısındaki yükseliş eğilimine geçmişti. Kur cuma günü 5.8195'e kadar inmişti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son dört gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumundaydı. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor. Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da  TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.

İYİMSERLİK AKAR'IN AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı. Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile  telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu.  Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA  çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.

DOĞU AKDENİZ HABERİ KAZANÇLAR SINIRLANDI

Bloomberg'de yer alan "Doğu Akdeniz'de doğalgaz  arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiğine" dair haber ise dolar/TL'deki kazançların sınırlanmasına sebep oldu.

 

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