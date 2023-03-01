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Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8870 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 18,8381 ve en yüksek 18,9302 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8853'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 18,8870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 20,0570'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,7940'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 104,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,0620 seviyelerinden alıcı buluyor.

Batı ekonomilerindeki enflasyon başta olmak üzere son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, para politikasındaki şahin duruşun ne kadar daha devam edeceğine ilişkin öngörüde bulunmayı zorlaştırıyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığına dikkati çekerek, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini kaydetti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 104'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

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