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Dolar/TL, 19,05 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,0470 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, 19,05 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 18,9448, en yüksek 19,0603'ü gören dolar/TL, günü 19,0440'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 19,0470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 20,7950'den, sterlin/TL ise yüzde 0,6 artışla 23,5250'den satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1,0920 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü toplantısının ardından para politikalarına yönelik belirsizliklerin, doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,6'nın destek, 102,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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