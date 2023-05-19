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Dolar/TL 19,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlamasının ardından 19,8080 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 19,81 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,7982'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,3500'den, sterlin/TL yatay seyirle 24,5640'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 103,4 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0780'den alıcı buluyor.

ABD'de borç limiti konusundaki müzakereler sürerken anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Piyasalarda dikkatler borç limiti müzakerelerine çevrilirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, müzakerelerde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etti.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de borç limiti müzakerelerinin ilerleme kaydettiğini belirterek, Senato'nun borç limiti konusunda Temsilciler Meclisinin hemen ardından harekete geçeceğini kaydetti.

Para politikası cephesinde ise Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini aktardı.

Enflasyonun çok yüksek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Logan, Fed'in henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmediğini ifade etti. Logan, enflasyonun yeterince hızlı düşüp düşmediği konusunda hala endişeli olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da enflasyona karşı bir "sigorta" olarak faiz oranlarının daha da artırılmasını desteklediğini kaydetti. Bullard, dezenflasyon beklediğini ancak bunun istediğinden daha yavaş olduğunu aktardı.

Analistler, bugün19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını dile getiren analistler, G7 Zirvesi 2023'ten gelecek haber akışının da takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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