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Dolar/TL, 20,88 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 20,88 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 20,88 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 artışla 20,8108'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni günde ise yatay ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 20,8778'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 22,4880'den, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 26,1820'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 103,5 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0770'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentilerin de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterdiğini aktaran analistler, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin etkili olduğunu söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında faiz artırımını "atlama" eğiliminde olduğunu dile getirirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 75 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatarak, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Fed'in politika adımları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bugün ayrıca yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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