Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9535'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,5390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 34,4540'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0960 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

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Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.