Dolmabahçe Sarayı giriş ücretleri 10 Kasım anma programlarına katılmak isteyenler tarafından yakından araştırılıyor. Peki, Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da ücretli mi? Merak edenler için detayları ve giriş ücretlerini haberimizde yer alıyor. İşte Dolmabahçe Sarayı giriş ücretleri...

DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM'DA ÜCRETLİ Mİ?

Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da ücretsiz değil. Ancak bahçede yapılan anma etkinliklerine katılışta ziyaretçilerden ücret alınmıyor.

Dolmabahçe Sarayı giriş fiyatı;

Selamlık Tam bilet 50 TL

Harem Tam bilet 40 TL

Selamlık + Harem 80 TL

Müze Kart Dolmabahçe Sarayı'nın yalnız Harem bölümünde geçerli