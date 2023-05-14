"DOKTOR İKİ YA DA ÜÇ YIL ÖMRÜN KALDI' DEDİ"



Lundgren, doktorunun kendisine biraz ara vermesini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesini söylediğini anlattı.



Dolph Lundgren, "Ben de ona 'Sence ne kadar ömrüm kaldı?' diye sordum. 'Sanırım iki ya da üç yıl' dedi ama sesinden muhtemelen daha az kaldığını düşündüğü anlaşılıyordu. Hayatınıza bakıp 'Harika bir yaşamım oldu' diyorsunuz. Zaten bir ömüre beş ömür sığdırdım. Yani acı çekiyor değildim. Sadece bilirsiniz; çocuklarım, nişanlım ve çevrenizdeki insanlar için üzülmek gibiydi" ifadelerini kullandı.