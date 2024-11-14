Dolunay Soysert, arkadaşıyla kahvaltıda buluştu
Dolunay Soysert, bir arkadaşıyla Etiler'deki bir mekânda kahvaltı yaptı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti
Giriş: 14.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:49
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dolunay Soysert, Etiler'deki bir mekânda bir arkadaşıyla kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.
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Zaman zaman kahkahaların havada uçuştuğu sohbet sırasından Dolunay Soysert, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Kahvaltı sırasında arkadaşlarını gören Soysert, onların yanına gidip selam verdi.