        Dolunay Soysert: Zorlandığımı hissediyorum - Magazin haberleri

        Dolunay Soysert: Zorlandığımı hissediyorum

        Dolunay Soysert, yaptığı açıklamada ruh hali ve yeni yıl planlarıyla ilgili bilgiler verdi

        Giriş: 10.12.2025 - 21:00 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:05
        "Zorlandığımı hissediyorum"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Dolunay Soysert, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yıl mesajı veren oyuncu; "Yeniden umut edebilme yeteneğimi edinmek istiyorum. Yeni yıldan dileğim bu... Benim için zor bir yıldı. Dünya ve ülkemiz için zor bir seneydi. Umarım daha pozitif, mutlu ve neşeyle yeni yılı kucaklarız. Herkesi boynun bükük ve hüzünlü gözlerle bakarken, keyifsiz görüyorum. Zor bir şey hepimiz için... Her meslek için... Kendi mesleği icra ederken zorlandığımı hissediyorum. Dünya farklı yerden geçiyor, bizde etkisini alıyoruz. Çocuklar güzel güzel gülebilsin. Biz güzel çocukluk yaşamış insanlarız" dedi.

        Dolunay Soysert, yeni yıl tatil planı için ise "Çok kalabalık oluyor, tercih etmiyorum. Ocak 5'ten sonra tatil en iyisi... Kalabalık sevmiyorum" diye konuştu.

