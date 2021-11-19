Boğa Akrep aksında gerçekleşecek 19 Kasım dolunay tutulması heyecanla bekleniyor. Peki, 19 Kasım dolunay ritüelleri nelerdir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
- Temiz ve havadar bir odaya girin
- Kendinize yaklaşık 10 dakikalık bir zaman dilimi ayarlayın
- Dinlendirici bir müzik açın
- Lavanta tütsününü yakın
- Beyaz mumu yakın
- 5 adet taçın çubuğunu tutşturun odayı tarçın kokusu doldursun
- Mumu yaktığınız noktanın karşına aynayı yerleştirin. Aynayda elinizle üçgen çizin.
- Ardından bir daire ve kalp çizin. Sonra üç dikey çizgi ve üç kıvrılı çizgi çizin.
- Ardından elinizi kalbinizin üzerine koyun ve on kere derin nefes alıp nefes verin. Nefes alırken burundan ve dil üst damapğa değecek şekilde olmalı verirken ağızdan verilmeli ve içten dilekler edilmeli...
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