        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Guendouzi kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan Guendouzi kararı!

        Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

        Giriş: 10.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 10.01.2026 - 18:53
        Tedesco'dan Guendouzi kararı!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında Süper Kupa yarı finalindeki Samsunspor maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. 40 yaşındaki teknik adam Bartuğ Elmaz’ın yerine yeni transfer Matteo Guendouzi’ye görev verdi.

        Kaleyi Ederson’a emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan’dan oluşturdu. 40 yaşındaki teknik direktör orta alanda İsmail Yüksek ve Matteo Guendouzi’yi tercih etti. Sağ tarafta Anthony Musaba, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu görev yaparken, ortada ise Marco Asensio yer aldı. Tedesco’nun ileri uçtaki tercihi ise Jhon Duran oldu.

        YENİ TRANSFER GUENDOUZI İLK MAÇINA ÇIKTI

        Fenerbahçe’nin İtalyan ekibi Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki orta saha, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11’de başladı.

        MERT GÜNOK KADRODA

        36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok, 11 yıl aranın ardından sarı-lacivertli ekibe geri dönerek 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray maçının kadrosunda yer alan Mert, maça yedek kulübesinde başladı.

        FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısına 5 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez maç kadrosunda yer almadı. Cezalı olan Fred’in yanı sıra Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Youssef En Nesyri de takımdan ayrı kaldı.

        NENE VE TALISCA GERİ DÖNDÜ

        Fenerbahçe’nin Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Malili futbolcusu Dorgeles Nene ve sakatlığını atlatan Anderson Talisca maç kadrosunda yer aldı. Bu iki isim Galatasaray karşısında teknik direktör Domenico Tedesco’dan şans bekleyecek.

        TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

        Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Kupa finalinde kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Yaklaşık 35 bin Fenerbahçe taraftarı, giydikleri sarı-lacivert yağmurluklar ve bayraklarla görsel şölen oluşturdu.

