Domenico Tedesco: En önemlisi kazanmaktı!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ KAZANMAKTI"

Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz. Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu.

"ÖZ GÜVENİMİZİN ARTMASI GEREKLİ"

Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için öz güvenimizin artması gerekli.