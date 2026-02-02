Domenico Tedesco: Kimliğimizi sahaya yansıtmak istiyoruz!

‘FUTBOLDA ÖNEMLİ OLAN SONUCU ALMAK’

Bugün takım olarak çok iyi olmadıklarını ancak önemli olanın sonucu almak olduğunu belirten İtalyan teknik adam, “Göztepe maçında harika bir performans sergilemiştik oyun olarak. Yüzde 82 topa sahiptik. Göztepe maçının ne kadar zorlu bir maç olduğunu sizler de gördünüz. Ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ama futbolda önemli olan sonucu almak. Sezon sonunda şampiyon olamazsanız kimse sizin yüzde 82 topla oynadığınızı hatırlamaz. Bugün takım olarak çok iyi değildik. Bunu aşacak çözümlerimiz vardı ama sahaya yansıtmak için cesaretli olmak gerekiyor. Bizler ne mutlu ki taktiksel esneklik gösterebilecek oyunculara sahibiz” dedi.