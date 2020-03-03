(2)İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırılarıyakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur."İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz"
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