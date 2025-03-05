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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dominik Livakovic'e soruşturma şoku! - Fenerbahçe Haberleri

        Dominik Livakovic'e soruşturma şoku!

        Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e ülkesinde soruşturma açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:26
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        Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic'in başı dertte.

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        Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde yer alan kültürel ve tarihi bir alanda izin almadan inşaat yaptırdığı iddia edilen Livakovic hakkında, Zadar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Livakovic'in sahibi olduğu arazide, UNESCO'nun kültür mirası listesinde bulunan surların iç kısmına zarar verildiği aktarıldı.

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