Dominik Livakovic'e soruşturma şoku!
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e ülkesinde soruşturma açıldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic'in başı dertte.
Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde yer alan kültürel ve tarihi bir alanda izin almadan inşaat yaptırdığı iddia edilen Livakovic hakkında, Zadar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Livakovic'in sahibi olduğu arazide, UNESCO'nun kültür mirası listesinde bulunan surların iç kısmına zarar verildiği aktarıldı.