Dominik Livakovic'in mutlu günü
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic baba oldu
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, baba oldu.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli file bekçisinin erkek çocukları olduğunu açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livaković baba oldu.
Dominik ve Helena Livaković çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."