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        Haberler Spor Futbol Dominik Szoboszlai: Türkiye maçında dikkatli olmalıyız - Futbol Haberleri

        Dominik Szoboszlai: Türkiye maçında dikkatli olmalıyız

        Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Dominik Szoboszlai, Türkiye maçında dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:52
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        "Türkiye maçında dikkatli olmalıyız"
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        Macaristan Milli Takımı'nın kaptanı Dominik Szoboszlai, Türkiye karşılaşmasını değerlendirdi.

        "TÜRKİYE MAÇINDA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

        Szoboszlai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye maçına iyi hazırlanmalı ve dikkatli olmalıyız. Onlara karşı rövanş maçımız da var. Bunu da hesaba katmalıyız. Karmaşık ve zor bir maç. A Ligi'ne hangi takımın yükseleceği 180 dakika sonunda belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-off maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek. İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak.

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