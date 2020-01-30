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Domino's Pizza, pizza haricindeki ürünleri ile de fast-food pazarında yer etmek stratejisi kapsamında ismini "Domino's" olarak değiştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, “Domino’s Sofrası” konseptini yaratan şirket kurumsal kimliğini de bu doğrultuda yeniledi.

2019'da yeni ürünlerinin de etkisiyle 2019'da büyüdüğü belirtilen şirketin 2020 yılı hedeflerini açıklayan DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, "2020 itibariyle hedefimiz Türkiye fast-food pazarının lideri olmak" dedi.

2018 yılında 736 milyon TL'lik sistem satışı gerçekleştiren şirketin, 2019'da bu rakamı 845.7 milyon TL'ye çıkardığını kaydeden Saranga, yeni stratejiyle 2020 yılında 1 milyar TL’lik ciro elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Alper Saranga, pizza dışındaki ürünlerin ciro içindeki payını on puan artırmayı hedeflediklerini de açıkladı.

AVM ŞUBE SAYISI 100'E ÇIKACAK

Öte yandan, Türkiye ve DP Eurasia’nın toplam şube sayısının 2019 sonu itibariyle 765 olduğu belirtilirken, bu şubelerin 521’inin franchiselar olduğu bilgisi verildi.

Domino’s Türkiye'nin, 2019'da 11’i AVM’lerde olmak üzere, Türkiye genelinde 15 yeni şube açarak restoran sayısını 550’ye yükselttiği açıklandı. Şube potansiyellerinin 940 olduğunu söyleyen Saranga, "AVM'lerde fırsat gördük. Bu noktalardaki şu sayısını 100'e çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kendilerini evlere pizza servisi hizmeti veren bir şirket yerine, “pizza satan bir teknoloji firması olarak” tanımladıklarını söyleyen DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, veriye dayalı pazarlama stratejisi kullandıklarından bahsetti.

Saranga, son 5 yılda dijital kanallara 12 milyon TL olmak üzere operasyon, üretim ve benzeri alanlara toplam 23 milyon TL’lik teknoloji yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Şirketin 2020 yılında şubelere kiosk yerleştireceği, tüketicilerin açık havada iken sipariş vermelerini sağlayacak hot-spot uygulamaları ve Whatsapp üzerinden sipariş verme özelliği gibi yeni servisleri devreye alacağı da paylaşıldı.