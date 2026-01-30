Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Don Giovanni yeniden izleyiciyle buluşuyor

        Don Giovanni yeniden izleyiciyle buluşuyor

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın en ünlü eserlerinden "Don Giovanni" operasını şubat ayında Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Kara komedi olarak tanımlanan yapım, 5, 7 ve 11 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Don Giovanni yeniden izleyiciyle buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mozart’ın opera tarihinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Don Giovanni'yi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelemeye hazırlanıyor. Eser, 5, 7 ve 11 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

        Mozart’ın 1787’de bestelediği opera, hem komedi hem trajediyi aynı hikayede bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı libretto, Don Giovanni karakteri üzerinden insan doğasının karanlık taraflarını, arzuyu, hesaplaşmayı ve sınır tanımayan bir özgürlük arayışını sahneye taşıyor.

        ORKESTRA ŞEFLERİ DÖNÜŞÜMLÜ SAHNEDE

        Temsillerde İDOB Orkestrası’nı dönüşümlü olarak İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek. Eserin sahnelemesi ise Aytaç Manizade imzası taşıyor.

        YAKLAŞIK 3 SAATLİK BİR BAŞYAPIT

        Opera, toplamda yaklaşık 180 dakika sürüyor ve Mozart’ın en çok sahnelenen eserleri arasında yer alıyor. Don Giovanni’nin hikayesi, mizahın içinden geçen karanlık bir hesaplaşma anlatısı olarak yorumlanıyor.

        AKM’deki temsiller yalnızca Şubat’la sınırlı değil. Eserin sezon içinde Mart ayında da yeniden sahnelenmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 29 Ocak 2026 (ABD-İran Barışı Türkiye'de Mi?)

        Trump'tan İran'a: Zaman Daralıyor. ABD İran'dan ne istiyor? ABD'nin İran planı ne? Tahran geri adım atar mı? ABD İran'a saldırır mı, ne zaman? ABD-İsrail-İran: Topyekün savaş mı? Türkiye çözümün gizli anahtarı mı? İsrail saldırıya katılır mı? Rejim çökerse ne olur? İran'daki aşiretler ne yapar? ABD-...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık