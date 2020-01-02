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HaberlerGündemDONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar ve fırtına uyarısı - HAVA DURUMU

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre kuzey ve güney kıyı kesimleri sağanak yağışın etkisi altında. Marmara ve kuzey Ege'de ise poyraz etkili olacak. İç bölgelerde de kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde güney ilçeleri hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

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