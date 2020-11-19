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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; akşam saatlerine kadar Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağışla birlikte güneybatı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah ilk saatlerden itibaren Muğla’nın güney (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer),Antalya’nın batı (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu