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Meteoroloji'den "perşembe" için flaş uyarı! 7-10 derece düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yurt genelinde yarından itibaren hava sıcaklığı düşüyor. Perşembe günü, sıcaklıkların bugüne oranla 7-10 derece düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 48 saat içinde İstanbul'da 7, Başkent ve İzmir'de 10 derece düşüyor

DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den
Dikkat çeken uyarı: Perşembe günü yurt genelinde başlıyor!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yurt genelinde perşembe günü 7-10 derece birden düşecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 7 DERECE DÜŞÜYOR

Bugün 25 derece civarında olan İstanbul'da sıcaklık yarın 23 dereceye, perşembe günü ise 18 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da yarın ve perşembe günü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAŞKENT DE 27 DERECEDEN 17'YE İNİYOR

Bugün 27 derece olması beklenen Ankara'da ise yarın sıcaklığın 22 dereceye, perşembe günü ise 17 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Başkent'te de perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak bekleniyor.

İZMİR 33'TEN 23 DERECEYE DÜŞÜYOR

Bugün az bulutlu, açık ve 33 derece olan İzmir'de ise sıcaklığın yarın 29, perşembe günü ise 23 dereceye düşmesi bekleniyor. İzmir'de de perşembe günü yağış tahmin ediliyor.

48 SAAT İÇİNDE 10 DERECELİK DÜŞÜŞ

48 saat içinde İstanbul'da sıcaklık 7, Ankara ve İzmir'de ise 10 derece düşerken uzmanlar, ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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