Donald Trump'ın torunu Kai'den yemin töreninin perde arkası görüntüleri

Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından; "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapan Kai, seçim sonrası hem Donald Trump'la hem de onun en büyük destekçilerinden olan Elon Musk ile birlikte paylaşımlar yapmıştı.