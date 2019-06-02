ABD Başkanı Donald Trump yarın gerçekleştireceği İngiltere ziyareti öncesi bu ülkenin en önemli gündem maddesi olan Brexit'le ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere'ye daha iyi ayrılma koşulları sunmaması durumunda, İngiltere'nin masadan kalkması gerektiğini belirten Trump "Eğer iyi şartlar sunulmazsa İngiltere 49 milyar dolarlık 'boşanma faturasını' da ödemeyi reddetmeli" dedi. Trump bunun yanında Brexit Partisi Lideri Nigel Farage'ın AB ile pazarlıklara dahil olması gerektiğini savundu. Trump'ın Brexit'le ilgili bu açıklamasının yanında Boris Johnson'ın iyi bir lider olacağını belirtmesi İngiliz kamuoyu tarafından tepkkiylr karşılandı. İngiliz basını Trump'ı İngiltere'nin iç işlerine karışmakla suçladı.

İngiltere 1973'te üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden 2016'da yapılan referandumla ayrılma kararı aldı. İngiliz halkının yüzde 52 oranında ayrılmadan yana oy kullandığı referandumun ardından Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesi hayata geçirildi ve Brexit süreci başladı. Avrupa Birliği daha önce altına imza attığı taahütlerini yerine getirmeyeceği gerekçesiyle İngiltere'den 49 milyar dolarlık bir 'boşanma tazminatı' talep ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May İngiliz parlementosuna Brexit anlaşmasının şartlarını kabul ettiremediği için 7 Haziran itibarıyla görevinden ayrılıyor.