Donald Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu! "Bunu anlatmak çok acı verici"

Enflasyon ve ekonomi: Trump, fiyatları düşürmek için Cumhuriyetçilerin enerji maliyetlerini düşüreceğini ve bunun da "ulaşım, üretim ve tüm ev eşyalarının maliyetini düşüreceğini" iddia etti. Cumhuriyetçi Parti, ulusal borcun azaltılmasına vurgu yapıyor ve "Amerika'yı Yeniden Uygun Fiyatlı Hale Getirin" ve "enflasyonu sona erdirin" çağrılarında bulunuyor.