Donald Trump'tan eşine: Melania beni seviyor galiba
Donald Trump, uğradığı silahlı saldırıya eşi Melania Trump'ın tepkisini anlatırken, "Benden hoşlandığı ya da beni sevdiği anlamına geliyor" dedi
ABD'de başkanlık seçimleri yarışına giren Donald Trump, bir mitingde kurşunla kulağından vurulmasından sonra kanlar içinde yere düştüğünde eşi Melania Trump'ın neler yaşadığını anlattı.
Fox News kanalına konuk olan Donald Trump'a eski First Lady'nin 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen suikast girişimine tepkisi soruldu.
Donald Trump, eşinin kendisini canlı olarak televizyondan seyrettiğini söyleyerek, "Her şey televizyondaydı" dedi.
"BENDEN HOŞLANDIĞI ANLAMINA GELİYOR"
Eski ABD Başkanı, eşi Melania Trump'ın tepkisini anlatırken; "Bu konuda gerçekten konuşamıyor bile. Sorun değil. Çünkü bu, onun benden hoşlandığı ya da beni sevdiği anlamına geliyor" dedi.
Donald Trump, eşi Melania'nın bu konu hakkında özgürce konuşabilmesinin iyi mi yoksa kötü bir şey mi olacağından emin olmadığını da söyledikten sonra yineledi: Ama o, benden ya hoşlanıyor ya da beni seviyor ve bu çok hoş. Ama şunu söyleyeyim, yere düştüğümde en kötüsünün olduğunu düşündü. Çünkü ben yerdeydim."
KONGREDE YAKINLIK GÖSTERDİ
Melania Trump, 2024 başkanlık seçimlerine 3 aydan az bir süre kalmış olmasına rağmen büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak durmaya devam etti.
Ancak suikast girişiminden günler sonra Cumhuriyetçi Ulusal Kongre konuşmasında Donald Trump'a karşı nadiren görülen bir sevgi gösterisinde bulundu.