Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Donald Trump'tan eşine: Melania beni seviyor galiba - Magazin haberleri

        Donald Trump'tan eşine: Melania beni seviyor galiba

        Donald Trump, uğradığı silahlı saldırıya eşi Melania Trump'ın tepkisini anlatırken, "Benden hoşlandığı ya da beni sevdiği anlamına geliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'de başkanlık seçimleri yarışına giren Donald Trump, bir mitingde kurşunla kulağından vurulmasından sonra kanlar içinde yere düştüğünde eşi Melania Trump'ın neler yaşadığını anlattı.

        2

        Fox News kanalına konuk olan Donald Trump'a eski First Lady'nin 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen suikast girişimine tepkisi soruldu.

        Donald Trump, eşinin kendisini canlı olarak televizyondan seyrettiğini söyleyerek, "Her şey televizyondaydı" dedi.

        3

        "BENDEN HOŞLANDIĞI ANLAMINA GELİYOR"

        Eski ABD Başkanı, eşi Melania Trump'ın tepkisini anlatırken; "Bu konuda gerçekten konuşamıyor bile. Sorun değil. Çünkü bu, onun benden hoşlandığı ya da beni sevdiği anlamına geliyor" dedi.

        4

        Donald Trump, eşi Melania'nın bu konu hakkında özgürce konuşabilmesinin iyi mi yoksa kötü bir şey mi olacağından emin olmadığını da söyledikten sonra yineledi: Ama o, benden ya hoşlanıyor ya da beni seviyor ve bu çok hoş. Ama şunu söyleyeyim, yere düştüğümde en kötüsünün olduğunu düşündü. Çünkü ben yerdeydim."

        5

        KONGREDE YAKINLIK GÖSTERDİ

        Melania Trump, 2024 başkanlık seçimlerine 3 aydan az bir süre kalmış olmasına rağmen büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak durmaya devam etti.

        Ancak suikast girişiminden günler sonra Cumhuriyetçi Ulusal Kongre konuşmasında Donald Trump'a karşı nadiren görülen bir sevgi gösterisinde bulundu.

        #Melania Trump
        #Donald Trump
        #suikast
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!