        Haberler Dünya Donald Trump'tan tarife uyarısı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan tarife uyarısı

        ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin anlaşılan tarifelerden çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Donald Trump'tan tarife uyarısı

        Donald Trump, Amerikan Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Başkanı Trump, "Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla 'oyun oynamak' isteyen ülkeler, özellikle de yıllarca, hatta on yıllarca ABD'yi 'kazıklayan' ülkeler yakın zamanda kabul ettiklerinden çok daha yüksek ve daha kötü bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşacaklar. Alıcı dikkatli olsun." ifadelerini kullandı.

        ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

        Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

        Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

