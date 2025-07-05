Vergi indirimi tasarısı yürürlükte
ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan vergi indirimi tasarısı yürürlüğe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısı, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
Tasarı, geçtiğimiz günlerde Kongre'den ve Temsilciler Meclisinden geçmişti.
ABD Başkanı imza öncesi yaptığı konuşmada, İran'a yönelik saldırının kusursuz olduğunu belirtti.
MUSK PARTİ KURACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk, ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump'la arasının açılmasının ardından, ülkede "halkı gözeten" yeni bir siyasi parti kurulması gerektiğini savunmuştu.
Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sunmuştu.
Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtmişti
Musk, ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunarak, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:
"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."
*Fotoğraf: AA, temsilidir