ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısı, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Tasarı, geçtiğimiz günlerde Kongre'den ve Temsilciler Meclisinden geçmişti.

🚨 THE ONE BIG BEAUTIFUL BILL IS NOW OFFICIALLY THE LAW OF THE LAND! pic.twitter.com/mOpYN0tiZ0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2025

ABD Başkanı imza öncesi yaptığı konuşmada, İran'a yönelik saldırının kusursuz olduğunu belirtti.

MUSK PARTİ KURACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk, ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump'la arasının açılmasının ardından, ülkede "halkı gözeten" yeni bir siyasi parti kurulması gerektiğini savunmuştu.

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sunmuştu.

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Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtmişti

Musk, ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunarak, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.