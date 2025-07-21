Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Donald Trump yüzünden ABD'yi terk eden Ellen DeGeneres ilk kez konuştu - magazin haberleri

        Donald Trump yüzünden ABD'yi terk eden Ellen DeGeneres ilk kez konuştu

        ABD başkanlık seçiminde Donald Trump'ın zafer kazanması sonrası ABD'ye dönmeme kararı alan Ellen DeGeneres, ülkesini terk edişini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'yi terk edişi hakkında konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li ünlü oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi nedeniyle ülkesini terk etmesi hakkında ilk kez konuştu.

        Kasım 2024'te başkanlık seçiminin sonuçlanmasından hemen önce ailesiyle birlikte İngiltere'nin Cotswolds şehrindeki evine giden 67 yaşındaki komedyen, artık orada kalıcı olduğunu söyledi.

        Richard Bacon'ın programına katılan ve hayatındaki büyük değişimi anlatan Ellen DeGeneres; "Seçimden bir gün önce buraya geldik ve arkadaşlarımızdan gelen ağlama emojili mesajlarla uyandık. 'Seçildi' dedim. Ve 'Burada kalıyoruz' dedim" ifadesini kullandı.

        İngiltere'ye olan sevgisinden bahsederken; "Kesinlikle çok güzel. Sadece bu tür bir güzelliği görmeye alışkın değiliz. Köyler, kasabalar ve mimari; gördüğünüz her şey büyüleyici ve bu sadece daha basit bir yaşam biçimi" diyen Ellen DeGeneres; "Temiz bir yer. Burada her şey daha iyi. Hayvanlara davranışlar iyi, insanlar kibar" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi isimler hayatlarına ABD'de devam ederken, ülkeden ilk taşınan, Ellen DeGeneres olmuştu.

        Montecito'daki evini satışa çıkaran sunucu, İngiltere'deki evini seçimden önce satın almış ancak Donald Trump'ın galibiyetinden duyduğu hayal kırıklığı sonrası ailesiyle birlikte İngiltere'deki evde kalmaya karar vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ellen DeGeneres
        #Donald Trump
        #ABD başkanlık seçimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında