Donald Trump yüzünden ABD'yi terk eden Ellen DeGeneres ilk kez konuştu

ABD'li ünlü oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi nedeniyle ülkesini terk etmesi hakkında ilk kez konuştu.

Kasım 2024'te başkanlık seçiminin sonuçlanmasından hemen önce ailesiyle birlikte İngiltere'nin Cotswolds şehrindeki evine giden 67 yaşındaki komedyen, artık orada kalıcı olduğunu söyledi.

Richard Bacon'ın programına katılan ve hayatındaki büyük değişimi anlatan Ellen DeGeneres; "Seçimden bir gün önce buraya geldik ve arkadaşlarımızdan gelen ağlama emojili mesajlarla uyandık. 'Seçildi' dedim. Ve 'Burada kalıyoruz' dedim" ifadesini kullandı.

İngiltere'ye olan sevgisinden bahsederken; "Kesinlikle çok güzel. Sadece bu tür bir güzelliği görmeye alışkın değiliz. Köyler, kasabalar ve mimari; gördüğünüz her şey büyüleyici ve bu sadece daha basit bir yaşam biçimi" diyen Ellen DeGeneres; "Temiz bir yer. Burada her şey daha iyi. Hayvanlara davranışlar iyi, insanlar kibar" şeklinde konuştu.

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ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi isimler hayatlarına ABD'de devam ederken, ülkeden ilk taşınan, Ellen DeGeneres olmuştu.