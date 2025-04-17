Dondan sonra eriyen karlar vurdu!

Yoğun kar yağışının yaşandığı, kış mevsiminin bu sene çetin geçtiği Bayburt'ta, ekim yapılan tarlalar kar altında kaldı.

İHA'nın haberine göre karların erimesiyle de bazı tarlalarda göller oluştu. Yaklaşık 35 bin hektar alandaki ürünlerde kök çürümesi meydana gelirken, rekoltenin bu yıl düşük olması bekleniyor.

Sonbahar aylarında buğday ekimi yapılan tarlalar üzerinde karın fazla kalması, ürünlerin neredeyse tamamını çürüttü. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçinin 20 bin hektardaki ürünü zarar görürken, kayıtlı olmayan çiftçilerle birlikte bu alan 35 bin hektara çıkıyor.

Kökleri çürüyen buğdayların, yeni bir başak vermesinin zor olacağını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, "Tarlalar göle dönmüş, ürünler tamamen kesmiş, biz bu olaya kesme deriz. Üst kısımlarında da kök çürümeleri var, tabiri caizse bu ürünlerde hayır kalmamış" dedi. Emekleri ziyan olan çiftçiler ise, mağdur oldu.

35 BİN HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Geçen sene kasım ayında yağan kar, uzun bir süre tarım alanlarının üzerinde kaldı. Beraberinde yaşanan don olayı, hububat ekili alanlarda zarara neden oldu. Bayburt'ta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) oranının yüzde 56 olduğunu söyleyen Abuzer Yıldırımtepe, bu verilere göre 20 bin hektar alanda zarar görüldüğünü belirtti. ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerle beraber zarar gören ekili alanların 35 bin hektar alana çıktığını ifade eden Yıldırımtepe, en çok zararın hububat ekili tarlalarda olduğunu söyleyerek, "Bizde meyve ve sebzede bir zarar olmadı. Şeker pancarı ekilecek alanlarda da henüz ekim yapılmadığından dolayı bu alanda pek zarar görünmüyor" dedi.