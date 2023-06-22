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Haberler Yemek Yapma Dondurma Tarifi: Evde Doğal Malzemelerle Dondurma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Dondurma tarifi: Evde doğal malzemelerle dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurma sezonu resmen açıldı. Sıcak havaların en serin lezzetlerinden biri olan dondurmayı evde kendiniz yapmayı denediniz mi? İçerisinde katkı maddesi olmadan, kendi mutfağınızda yağacağınız sağlıklı dondurma ile çocuklarınızın dondurma ihtiyacını giderebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız dondurma tarifi ile kolaylıkla lezzetli dondurmalar yapabilirsiniz.

Dondurma Tarifi: Evde Doğal Malzemelerle Dondurma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Son zamanlarda artan sağlık yaşama isteği ile birçok tarif artık evde yapılabilir hale geldi. Özellikle paketli dondurmaların içerisinde bulunan şeker oranı ve katkı maddesi ebeveynlerin çocukları için tercih etmeyeceği ürünler arasında yer almaktadır. Durum böyle olunca evde dondurma yapımı merak konusu haline geldi. Evde dondurma tarifi ile dilediğiniz meyveli dondurmayı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Evde dondurma yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Dondurma yapımında karıştırmak önemli noktadır. Ne kadar iyi karıştırma işlemi yapılır ise o kadar güzel kıvam elde edilir. Dondurmayı dondurucuya koyduğunuzda derecenin düşük olması dondurma içerisindeki ürünlerin daha iyi donmasını sağlar. Meyveli dondurma yapmak istediğinizde kullanacağınız meyvelerin donmuş olması gerekir. Böylece dondurmanız daha lezzetli olur.

Dondurma servisinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz dondurma kuplarında servis yapabilir dilerseniz de tabakta sunum hazırlayabilirsiniz. Dondurma kaşığı ile dondurmanızı kolaylıkla sunuma hazırlayabilirsiniz. Vanilyalı sade dondurma yaptığınızda donmuş kırmızı meyveler kullanmanız sunumunuzun göz alıcı olmasını sağlar. Eğer çikolatalı sos ile servis edecek iseniz toz Antep fıstığı veya dövülmüş fındık kullanabilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 6 kişilik
  • Hazırlama süresi:10 dakika
  • Pişirme süresi:25 dakika
  • Kalori:207 kalori

Dondurma Malzemeleri

  • Yarım litre süt (2,5 su bardağı)
  • 1 adet toz salep
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 paket sade toz krem şanti
  • 1 su bardağı krem şantide kullanmak için süt

Dondurma Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Dondurma yapımına ilk olarak krem şantiyi hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı süt ile 1 paket krem şantiyi mikser yardımıyla iyice çırpalım. Krem şanti katı kıvama gelene kadar çırpma işlemine devam edelim. Kıvamı hazır hale gelen krem şantiyi buzdolabına koyup soğumasını bekleyelim.
  • Dondurma malzemeleri için ayırdığımız 2,5 su bardağı sütü tencereye alalım. Burada 200 ml su bardağı kullanılmalı.
  • Sütün üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Kısık ateşte karıştır işlemini yaparak kaynamasını sağlayalım.
  • Karışım kaynamaya başladığında içerisine salep ve vanilyayı ilave edelim. Ardından 10 dakika boyunca karıştırıp kaynamasını sağlayalım.
  • Hazırladığımız karışımı oda sıcaklığına gelmesi için ocaktan alalım.
  • Karışım oda sıcaklığına geldiğinde hazırladığımız krem şantiyi buzdolabına çıkaralım. Krem şantiyi karışımın içerisine ilave edelim. İki karışımı iyice karıştıralım ve güzelce birbirine yedirelim. Burada hazırlanan karışımın soğuk olmasına dikkat edelim.
  • Dondurmanızı koyacağınız kabın ıslak olmamasına dikkat edelim. Her ihtimale karşı kâğıt havlı ile kabı silelim. Eğer kap ıslak olur ise dondurmada bozulmalar olabilir. Ayrıca dondurmayı koyacağınız kabın dondurma kesimine uygun olmasına dikkat etmelisiniz.
  • Hazırladığımız dondurmayı kabımıza güzelce dökelim. Artık dondurmamızı buluğa koyabiliriz. Buzluğun derecesini en düşüğe getirelim ki yavaş ve güzel donsun.
  • Dondurmayı en az 1 gece buzlukta bekletmek daha güzel donmasını sağlar.
  • 1 gece sonra dondurmanızı dolaptan çıkarım dondurma kaşığı ile servis tabağına alalım.
  • Dilerseniz hazırladığınız dondurmanın üzerine çikolata sosu veya meyveli sos dökebilirsiniz. İnce dövülmüş ceviz veya fındık ile servisinize süsleyebilirsiniz.
  • Vanilyalı dondurma yerine çikolatalı dondurma yapmak isterseniz krem şantiyi kakaolu kullanmanız yeterli olmaktadır.
  • Dilerseniz sunum için dondurma kuplarını kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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