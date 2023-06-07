Dondurmanın yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra, A, B, D vitaminleriyle ve fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunan besin değeri yüksek bir tatlı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elif Akçeken, “Dondurmanın zengin içeriği sayesinde sağlık açısından yararları bulunmaktadır. İçeriğindeki kalsiyum yönünden kemik sağlığı güçlendirmede etkili, diğer tatlılara göre ise daha besleyici bir seçenektir. Aynı zamanda diyet listelerinde rahatça tüketebileceğiniz, stevia yaprağı ile tatlandırılmış dondurmalar şu an oldukça gündemdedir. Stevia yaprağının içeriğine baktığımızda probiyotik bakterilerinin çoğalmasını sağlayarak insan sağlığını olumlu yönde etkileyen ve destekleyen bitkisel bileşenlerdir. Ayrıca Stevia’da yer alan liflerin; kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet, hipertansiyon üzerinde tedaviyi destekleyici etkileri bulunmaktadır” dedi.