Dondurmalı İrmik Tatlısı Tarifi: Dondurmalı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mis gibi irmik helvası ve içerisine yerleştirilen buz gibi bir dondurmadan oluşan bu tatlı yapımı son derece basit olan bir tariftir. Gerek çay saatlerinin gerekse de sofraların sevilen lezzeti olan dondurmalı irmik tatlısı her ne kadar basit bir yapım aşamasına sahip olsa da son derece lezzetlidir. İşte, merak edilen dondurmalı irmik tatlısı tarifi…

DONDURMALI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

Dondurmalı irmik tatlısı için gereken malzemeler irmik tatlısı yapmak için kullanılan malzemeler ile aynıdır. Bunun dışında gereken malzeme ise irmik helvasının içerisine gizlenen vanilyalı dondurma ve servis için kullanılacak malzemeler olarak sıralanabilir. İşte, dondurmalı irmik tatlısı malzemeleri… İrmik helvası için gereken malzemeler; • 1,5 su bardağı irmik

• 3 yemek kaşığı terayağı • Yarım su bardağı sıvı yağ • Yarım su bardağı çam fıstığı • 1,5 su bardağı şeker • 1,5 su bardağı süt • 1,5 su bardağı su Tatlının içine konulacak malzemeler; • 6 top vanilyalı dondurma Dondurmalı irmik tatlısının servisi için; • İsteğe göre 2 tatlı kaşığı tarçın veya 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

REKLAM DONDURMALI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? Misafiriniz gelecek ve yeterli zamana sahip değilsiniz diyelim. Misafirinize sunmak için hazırlayabileceğiniz lezzetli ve sürpriz dolu bir tatlı arıyorsanız bu tarif size göre. Peki, dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte, dondurmalı irmik tatlısının yapılışı… Dondurmalı irmik tatlısı yapımı öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

• 6 kişilik • 20 dakika hazırlama süresi • 25 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 532 kalori İşte, dondurmalı irmik tatlısı tarifi; • Bir sos tenceresinin içerisine su, süt ve toz şekeri alın ve şeker eriyene dek karıştırarak bir süre ısıtın. Şekeri eritmeniz yeterli, kaynatmanıza gerek yok. Şeker eriyince tencereyi ocaktan alın.

• Ardından bir tavanın içerisine sıvı yağ ve tereyağını alın ve eritin. Yağ eridikten sonra çam fıstıklarını ekleyin ve 10 dakika boyunca kavurun. • İrmiği çam fıstıklarının üzerine ekleyin ve tahta bir kaşık yardımıyla irmiğin rengi koyulaşıncaya dek karıştırın. İrmiği sürekli karıştırarak kavurun. • İrmik renk almaya başlayınca daha önce kaynatmış olduğunuz sütü irmiğin üzerine ilave edin. İrmik helvası kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin ve kapağını kapatın.

• Ocağın altını biraz kısarak yaklaşık 5 dakika kadar irmik helvasının şerbetini çekmesini bekleyin. İrmik helvası şerbetini çektikten sonra ocağın altını kapatın ve hazırlamış olduğunuz tatlıyı demlenmesi için bir kenara alın. • Helva dinlendikten sonra servis edebilmek için bir kâseye irmik helvası koyun ve orta kısmını bir çukur gibi açın. • Ardından vanilyalı dondurmayı helvanın orta kısmına yerleştirin ve üzerine yeniden irmik helvası ekleyerek her yerini kapatın.

• Hazırlamış olduğunuz dondurmalı irmik tatlısını ters çevirip çıkararak bir servis tabağına alın. İsteğinize göre dondurmalı irmik tatlısının üzerine tarçın ve toz Antep fıstığı serpiştirerek servis edebilirsiniz. İşte, dondurmalı irmik tatlısı hazır. Afiyet olsun! DONDURMALI İRMİK TATLISI TARİFİ için PÜF NOKTALARI Dondurmalı irmik tatlısını yaparken lezzetine lezzet katmak için bazı püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez tatlarından biri olan dondurmalı irmik tatlısını daha lezzetli olması için yapım aşamasından dikkat etmeniz gereken bazı adımlar vardır. İşte bu adımlara dikkat edildiğinde çok daha lezzetli bir dondurmalı irmik tatlısı sofralarınızda yerini alır. Dondurmalı irmik tatlısı yapımına dair püf noktalar şu şekilde sıralanabilir;