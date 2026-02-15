Ufuk Özkan, donörlük için örnek oldu
Siroz teşhisi sonrası karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinde sadece kendi sağlığına kavuşmakla kalmayıp, donörlük konusunda bir başkasına örnek oldu
Tedavi gördüğü hastanede hızla sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, kendisiyle aynı dönemde hastanede bulunan ve annesine donör olan genç bir hayranıyla bir araya geldi. Genç donörün sözleri, ünlü oyuncuyu oldukça duygulandırdı; "Aslında çok korkuyordum ama sizin videolarınızı izleyerek ameliyat olmaya karar verdim. Anneme organımı bağışladım."
Ufuk Özkan, hayranının bu sözlerine karşılık; "Adamsın, sen adam. Bak hiçbir şey yok, korkacak bir şey de yokmuş değil mi?" diyerek tebrik etti.