Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ufuk Özkan, donörlük için örnek oldu

        Ufuk Özkan, donörlük için örnek oldu

        Siroz teşhisi sonrası karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinde sadece kendi sağlığına kavuşmakla kalmayıp, donörlük konusunda bir başkasına örnek oldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Donörlük için örnek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tedavi gördüğü hastanede hızla sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, kendisiyle aynı dönemde hastanede bulunan ve annesine donör olan genç bir hayranıyla bir araya geldi. Genç donörün sözleri, ünlü oyuncuyu oldukça duygulandırdı; "Aslında çok korkuyordum ama sizin videolarınızı izleyerek ameliyat olmaya karar verdim. Anneme organımı bağışladım."

        Ufuk Özkan, hayranının bu sözlerine karşılık; "Adamsın, sen adam. Bak hiçbir şey yok, korkacak bir şey de yokmuş değil mi?" diyerek tebrik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakaryada otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kuzey Marmara Otoyolunun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. (AA)

        #Ufuk Özkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?