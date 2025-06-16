Dönüş yolunda facia! 2 can kaybı!

Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki otomobil ile A.T. idaresindeki motosiklet, dönüş yolunda çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.