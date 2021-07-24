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Doodle Şampiyon Adası oyunu nedir? Hangi oyunlar var?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, anasayfasında 2021 Tokyo Olimpiyatlarına özel Şampiyon Adası Oyununu internet kullanıcılarına sundu. Peki Doodle Şampiyon Adası oyunu nedir? Hangi oyunlar var? İşte Şampiyon Adası oyunu hakında bilgiler...

Doodle Şampiyon Adası oyunu nedir? Hangi oyunlar var?

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNU NEDİR?

Birbirinden farklı spor dallarında yarışılan oyunda yedi kutsal parşömenin hepsini toplamak amaçlanıyor.

Lucky the Calico Ninja Cat karakteri ile parşömen görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görevde oyun içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Oyunda gerçek zamanlı küresel lider tablosuna katkıda bulunmak için Mavi, Kırmızı, Sarı veya Yeşil takımlarından birine katılmak gerekiyor.

HANGİ OYUNLAR OYNANIYOR?

– Masa Tenisi

– Kaykay

– Okçuluk

- Rugby

- Sanatsal Yüzme

- Tırmanma

– Maraton

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