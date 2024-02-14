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        Haberler Spor Diğer Atletizm Doping yapan Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men cezası! - Diğer Haberleri

        Doping yapan Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men cezası!

        Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir, doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:04
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        Doping yaptı, 8 yıl men edildi!
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        Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verildi.

        Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.​​​​​​​

        Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

        Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.

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