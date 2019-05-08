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Dördüncü kez çaldılar... Artık yeter!

İHA

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonundaki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. İstasyonun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalyelerini şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu

İstanbul

İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunda pes dedirten hırsızlık.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda Nostaljik Tramvay durağında bulunan ve engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemedi. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi.



'İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞ İÇİNDELER'

Akülü sandalyesini şarj edemediği mağdur olan engelli Atilla Egemenoğlu, "Dördüncü kez soketleri çalmışlar. Bunun çözülmesi için kamera koyulması lazım ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa bunun çaresi yok. Şu an mağdurum, sandalyemi şarj edemiyorum. Tünele kadar gitmek gerekecek" dedi.

Engelli yakını Celal Şener ise, "Bunu yapanlar tamamen insanlık dışı bir davranış içerisine girmişler. Yuh olsun bunu yapanlara, engelli dünyanın neresinde olursa olsun onlara karşı bir sevgi ve saygı vardır. Nedense ülkemizde böyle insanları gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Bunların yakalanması için devlet gücünü kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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