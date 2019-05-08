İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunda pes dedirten hırsızlık.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda Nostaljik Tramvay durağında bulunan ve engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemedi. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi.

Akülü sandalyesini şarj edemediği mağdur olan engelli Atilla Egemenoğlu, "Dördüncü kez soketleri çalmışlar. Bunun çözülmesi için kamera koyulması lazım ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa bunun çaresi yok. Şu an mağdurum, sandalyemi şarj edemiyorum. Tünele kadar gitmek gerekecek" dedi.

Engelli yakını Celal Şener ise, "Bunu yapanlar tamamen insanlık dışı bir davranış içerisine girmişler. Yuh olsun bunu yapanlara, engelli dünyanın neresinde olursa olsun onlara karşı bir sevgi ve saygı vardır. Nedense ülkemizde böyle insanları gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Bunların yakalanması için devlet gücünü kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu.